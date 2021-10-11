Москва, 11 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Москве сданы в аренду предпринимателям 259 помещений общей площадью 24,4 тыс. кв. метров, сообщил 11 октября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

JesusManuel1 Аренда

«По итогам специальных торгов для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых за девять месяцев 2021 года предприниматели заключили с городом 259 договоров аренды нежилой недвижимости общей площадью 24,4 тысячи кв. метров», — сказал Ефимов.

Заместитель мэра напомнил, что программа действует с 2017 года. За это время малый и средний бизнес взял в аренду у города 1910 объектов недвижимости.

Как пояснил глава департамента городского имущества Максим Гаман, предлагаемая предпринимателям на спецторгах недвижимость имеет свободное назначение.