Калуга, 11 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Житель города Обнинска Калужской области 1988 года рождения обманул интернет-магазин на сумму более 800 тыс. рублей. Об этом 11 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отдела МВД России по г. Обнинску.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

По версии правоохранителей, мужчина заказывал одежду и бытовую технику в одном из интернет-магазинов. На стадии доставки товаров он дистанционно отменял заказы, после чего в небольшой период времени все же успевал получать посылки в пункте выдачи, исключив их оплату. Ущерб, причиненный интернет-магазину, составил более 800 тысяч рублей. Гражданину инкриминируется три эпизода противоправной деятельности.

В ходе общения с сотрудниками полиции мужчина заявил о готовности возместить причиненный ущерб. По возбужденном уголовному дел подозреваемом в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.