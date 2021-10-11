Ярославль, 11 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Жители Ярославской области вынуждены обращаться к платной медицине из-за проблем государственного здравоохранения. Об этом заявила депутат областной думы Елена Кузнецова на депутатских слушаниях об исходных данных к областному бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в Ярославской областной думе.

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Елена Кузнецова отреагировала на то, что, согласно докладу департамента экономики и стратегического планирования региона, больше всего у ярославцев вырос спрос на платные медицинские услуги.

«За свои деньги ПЦР-тесты, КТ, анализы. Надо как-то ситуацию менять в регионе. И если идёт в федеральном бюджете снижение на все эти затраты по здравоохранению, как Ольга Николаевна сказала, нам, наверное сейчас надо выводы делать и закладывать больше, а не уменьшать. У нас население, когда были выборы, они все твердят: здравоохранение, образование. А почему у нас тогда правительство на эти отрасли обращает мало внимания? Да, у нас идут точечные вливания в связи с ковидом, неплохие суммы. Но в целом население не видит улучшений», — заявила депутат.

В ответ на это первый заместитель директора департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области Ольга Новикова сказала, что если тратить больше — мгновенного эффекта не будет.

«Здесь можно дискутировать сколько угодно, Ольга Александровна. Когда предлагалось два года назад строить ковид-госпиталь и сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что людей некуда госпитализировать. Мы сейчас видим, что неправильно были приоритеты расставлены в своё время. Когда нужно это было делать. И сейчас бы мы уже подошли к этому делу в более хорошем варианте», — парировала Кузнецова.

Остановил спор заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

«Елена Дмитриевна, вы абсолютно правы. Я вас полностью поддержу с точки зрения здравоохранения. Только надо ещё понимать, кроме вливания денег в здравоохранение, есть ещё другой вопрос — организация в здравоохранении. И можно вливать сколько угодно. Но, кстати, у нас прививки делают бесплатно, а народ особо не идёт. Мы тоже это должны понимать. То есть здесь двоякая тема. Хотя по здравоохранению нужно серьёзно работать. И мы отмечаем это в наших предложениях. И по квартирам, по жилью, по заинтересованности, по закупке оборудования. Всё это в наших депутатских рекомендациях есть. Поэтому будем с вами работать, рекомендовать», — заключил Николай Александрычев.

В завершение зампред отметил, что строительство ковид-госпиталя «наверное тоже запишем в рекомендации».