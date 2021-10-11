Москва, 11 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозе опасных инфекций невозможно без реального международного взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM Путин

«В последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб к противостоянию угрозе опасных инфекционных заболеваний», — сказал глава государства в приветствии к участникам международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Российский лидер подчеркнул, что эффективное решение этой задачи невозможно без реального международного взаимодействия — это в полной мере подтверждает опыт борьбы с пандемией коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ доложила Путину, что правительство России совместно с региональными властями проработало ряд мер борьбы с распространением коронавируса.

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