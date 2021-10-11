Ереван, , 11:03 — REGNUM Обвиняемый в хищении около $4,5 млн, совершении фальсификаций и общественно опасных действий и находящийся под арестом экс-министр обороны Армении Давид Тоноян не признает себя виновным. Об этом 11 октября говорится в заявлении группы адвокатов бывшего главы армянского минобороны.

Давид Тоноян Минобороны Армении

«Господин Тоноян не согласен с обвинениями, поскольку его обвиняют в совершении действий, которых он не совершал. После ухода с поста министра Тоноян воздержался от комментариев, учитывая государственную тайну, интересы национальной безопасности и межгосударственных отношений Армении», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что экс-глава минобороны республики и в настоящее время ставит государственные интересы выше собственных и не пользуется большим объемом информации, которая у него имеется, для собственной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте Тонояна, обвиняемого в хищениях, а также в совершении фальсификаций и общественно опасных действий, сроком на два месяца.