Москва, 11 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике стала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Об этом 11 октября сообщает ТАСС.

Mil.ru Светлана Хоркина

«Я являюсь официальным послом чемпионата мира по спортивной гимнастике», — сказала Хоркина.

В настоящее время Хоркина занимает пост вице-президента Федерации спортивной гимнастики России.

Напомним, Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях. Она побеждала на Играх в 1996 и 2000 годах.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится в Китакюсю (Япония) с 18 по 24 октября.