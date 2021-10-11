Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники краевой детской библиотеки им. В. Кручины в рамках нацпроекта «Культура» прошли курсы по современным направлениям библиотечного дела в федеральных центрах образования и повышения квалификации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в краевом правительстве.

Michal Jarmoluk Библиотека

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Работники библиотеки Камчатки дистанционно прослушали курсы в Краснодарском государственном институте культуры, Кемеровском государственном университете культуры и искусства и Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

«Обучение проходило по таким актуальным для меня темам, как «Информационное обслуживание в официальных интернет-представительствах библиотек», «Методика поиска информации в интернете», «Актуальные формы библиографического обслуживания в интернете». Больше всего меня заинтересовало направление «Виртуальные и справочные службы библиотек»: давно хотелось сделать в библиотеке услугу «Виртуальная справочная служба», — рассказала главный библиограф отдела краеведения и справочно-библиографической работы Камчатской краевой детской библиотеки им. В. Кручины Марина Фомина.

В министерстве культуры края отметили, что уже 82 специалиста учреждений культуры прошли подобные курсы повышения квалификации и успешно внедряют полученные знания в своей работе.

«Я считаю, что профессия библиотекаря недооценена. Они помогают родителям и детям чувствовать себя комфортно, советуют, какую литературу прочесть. Библиотекарь — хранитель книг в прямом и переносном смысле. Ему известны секреты классификации книг, составления библиографических справочников и каталогов, их история, и он является настоящим проводником в мир знаний», — отметила представитель команды «Молодежка ОНФ» Наталья Ярош.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка в 2022 году получит в рамках нацпроекта «Культура» финансирование из федерального бюджета на создание модельной библиотеки.