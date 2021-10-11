Москва, 11 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В России испытают новую тяжёлую баллистическую ракету РС-28 «Сармат». Два испытательных пуска планируется выполнить уже до конца 2021 года. Об этом заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Скриншот видеопрезинтации Межбаллистическая ракета «Сармат»

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Как уточнил в беседе с ТАСС собеседник, первый из них должен состояться с космодрома «Плесецк» в ноябре.

«В рамках лётно-конструкторских испытаний планируется выполнить в 2021 году два пуска МБР «Сармат» с космодрома «Плесецк», первый — в ноябре», — отметил он.

По его словам, в 2022 году лётные тесты продолжатся.

«Затем будут проведены государственные испытания с тем, чтобы до конца года первый полк с новыми ракетами заступил на боевое дежурство», — добавил источник.

Официальным подтверждением информации о графике испытаний агентство не располагает.

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Напомним, МБР РС-28 «Сармат», разработанная в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, обеспечивает доставку десяти тонн разделяющихся ядерных боеголовок в любую точку земного шара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования «Сармат» станет гарантией мирной жизни России на ближайшие десятилетия.