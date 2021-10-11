Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Ростовской области внесены изменения в документ об обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача Дона Евгения Ковалёва, расширен перечень работников, которые должны принять участие в прививочной кампании против коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM В центре вакцинации

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В частности, вакцинироваться от COVID-19 необходимо тем, кто активно контактирует с людьми по службе. Это гостиничный персонал и персонал организаций туристической отрасли, курьеры и волонтёры, работники промышленности.

Все перечисленные в постановлении лица должны быть привиты первым компонентом вакцины до 4 ноября, вторым — до 1 декабря, говорится в документе.