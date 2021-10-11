Берлин, 11 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» интересуется сразу четырьмя футболистами «Барселоны». Об этом 11 октября сообщает Sport.es.

ФК Бавария Мюнхен

Отмечается, что «Бавария» заинтересована во вратаре Марке-Андре Тер Штегене, защитнике Серджино Десте и полузащитниках Френки де Йонге и Педри.

В мюнхенском клубе считают, что Тер Штеген может стать заменой Мануэлю Нойеру.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» со счётом 0:3.

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