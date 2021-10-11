Челябинск, 11 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший сотрудник полиции осуждён за попытку обмануть предпринимателя. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено ещё в 2019 году. По данным следствия, гражданин предложил бизнесмену заплатить 25 млн рублей за якобы прекращение уголовного дела за неуплату налогов. Тот согласился и передал ему 200 тыс. рублей, однако затем обратился в правоохранительные органы.

Экс-полицейскому вменили покушение на мошенничество. Суд назначил ему 3,5 года условно.