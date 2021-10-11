Новосибирск, 11 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области в сентябре посравнению савгустомзафиксировано снижениепотребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 на0,4%, АИ-95 - на 0,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

При этомбензинмарки АИ-98подорожална 0,3%, дизельное топливо- на0,4%.

Отмечается, что потребительские ценына газовое моторное топливо остались без изменения.