Москва, , 10:54 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса заседание суда в Амстердаме о принадлежности коллекции «Скифское золото» может быть перенесено на конец нынешнего года. Об этом 11 октября рассказал журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Скифский бонг Es420

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«Все время откладывается заседание суда апелляционной инстанции из-за коронавируса, когда оно будет назначено, никто не знает. В октябре оно не состоится. Будет перенесено, возможно, на конец года», — сказал он.

Также Мальгин уточнил, что это заседание будет заседанием апелляционного суда, на котором будет окончательно принято решение о принадлежности скифского золота.

Отметим, в 2014 году ряд музеев Крыма предоставил свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Республики Крым в состав России в Нидерландах приняли решение приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.