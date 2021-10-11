Токио, 11 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Жители почти 60 тыс. квартир и частных домов в городе Вакаяма в центральной части Японии снова могут пользоваться водой из крана. Как сообщает телеканал NHK, прерванная в результате аварии неделю назад работа водопровода была возобновлена 11 октября.

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Однако пока вода в кранах мутная, что, как сообщает японская газета The Yomiuri Shimbun, как правило бывает сразу после восстановления водоснабжения. Городские власти призывают «воздерживаться от её использования в качестве питьевой воды до тех пор, пока не будет подтверждена безопасность». Проводить тщательный контроль качества воды в восстановленном трубопроводе власти намерены в течение нескольких дней.

Напомним, авария на водопроводе в городе Вакаяма была вызвана 3 октября обрушением моста, по которому проходят трубы. В отсутствие регулярного водоснабжения воду в пострадавший район доставляли цистернами.