София, 11 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,5 баллов по шкале Рихтера произошло в Восточной Болгарии 11 октября. Об этом сообщает софийская газета «Труд» со ссылкой на данные Европейского сейсмологического центра.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, эпицентр подземного удара находился в 6 км от города Бургаса. Глубина колебания земной поверхности составила 80 км. Жертв и разрушений нет, в районе инцидента работает комиссия Главного управления пожарной безопасности и защиты населения Болгарии.

По словам экспертов, в настоящее время на Балканах наблюдается усиление сейсмической активности. Только за последний месяц в регионе были зафиксированы более 10 землетрясений различной силы.