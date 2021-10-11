Вашингтон, 11 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Продажи альбомов певца R. Kelly увеличились после признания его виновным в торговле людьми. Об этом 10 октября сообщило издание «Газета.ru».

Скриншот с YouTube R.Kelly

По данным СМИ, альбомы исполнителя стали покупать чаще в пять раз. Увеличилось также и общее количество прослушиваний творчества R. Kelly — в 2017 году их насчитывалось 5,4 млн, а в 2021 году — 6,4 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из YouTube удалили каналы R.Kelly. Причиной стало признание его виновным по делу о торговле людьми, домогательствах к женщинам и детям, вымогательстве, рэкете и взяточничестве.