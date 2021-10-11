Кемерово, 11 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Кемеровскую область с начала мая по конец сентября 2021 года посетило 508 000 туристов. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 11 октября, сообщил министр туризма и молодёжной политики региона Антон Пятовский.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

По сравнению с 2020 годом рост составил 22%. По данным властей, это связано с расширением числа объектов, которые становятся привлекательными для граждан.

Отмечается, что на рост турпотока повлияла программа кешбэка и юбилейные мероприятия, проходившие во время празднования 300-летия Кузбасса.

Ожидается, что к 2024 году курорт посетят более двух миллионов человек.