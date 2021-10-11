Тюмень, 11 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Тобольске проводится проверка по факту обнаружения тел девушки и ее молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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В Тобольске днём 10 октября 2021 года в квартире одного из домов по ул. Знаменского обнаружены тела 21-летнего мужчины и 18-летней девушки без внешних признаков насильственной смерти.

Тела были обнаружены родителями погибшей, с которыми молодые люди проживали.

В тюменских СМИ сообщается, что девушка была на восьмом месяце беременности, и якобы причиной смерти стала передозировка наркотиками.