Москва, 11 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В 2021 году на трассе «Колыма» (Якутск-Магадан) ожидается ввод в эксплуатацию двух участков протяженностью 26 км, а в 2022 году планируется к сдаче четыре участка протяженностью 52 км. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос о сроках асфальтирования трассы. Таким образом отрезок протяженностью 160 км от п. Нижний Бестях до с. Чурапча будет обеспечен полностью асфальтобетонным покрытием.

Пресс-служба правительства Магаданской области На федеральной автодороге «Колыма»

В настоящее время, уточнили в Росавтодоре, по территории Магаданской области пролегает 834 км федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» и твёрдое покрытие устроено на 179 км. В 2021—2024 гг. асфальтобетонного покрытие получат еще 197 километров трассы.

В Республике Саха (Якутия), по информации ведомства, ведутся строительно-монтажные работы на пяти участках общей протяженностью более 71 км, а также один участок находится на стадии определения подрядной организации. Также в Томпонском районе ведется капитальный ремонт на участке км 465 — км 470 и ремонт участка км 868 — км 879, с вводом в эксплуатацию в 2021 году, ведется работа по приведению в нормативное состояние участков трассы, которые проходят в границах населенных пунктов.

В перспективе, как подчеркнули в Росавтодоре, программой дорожных работ до 2030 года в Якутии предусмотрено строительство мостового перехода через р. Алдан (с 2023 г.); до 2025 года планируется капитальный ремонт на участке Нижний Бестях — Ытык-Кюель; до 2030 года будет проведен капремонт асфальтобетонного покрытия на участке Хандыга — Теплый Ключ и приведено в нормативное состояние земляное полотно на опасных участках: перевал Заячья Петля, Ольчанский перевал, Нерский прижим, Широковский перевал, перевал Ленинские Горки.