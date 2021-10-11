Тольятти, Самарская область, 11 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Производство автомобилей на одной из сборочных линий АвтоВАЗа может быть приостановлено на текущей неделе. Об этом сообщает портал Speedme.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

Стоит отметить, что 11 октября АвтоВАЗ возобновил выпуск машин на всех сборочных линиях: ПАП-B0, на которой собираются автомобили с платформой B0, а также СКП Kalina (Granta). С 11 по 12 октября предприятие планирует произвести 1 380 машин.

Однако с 13 по 15 октября выпуск автомобилей может быть вновь приостановлен на линии конвейера ПАП B0, где собираются автомобили Largus, XRay, Logan и Sandero. Простой может быть отменен, если на предприятие поступят недостающие комплектующие.

По этой же причине 15 октября выпуск автомобилей может быть приостановлен на линии СКП-Kalina.

Напомним, на АвтоВАЗе уже выпущено свыше десяти тестовых моделей Logan и Sandero нового поколения. Серийное производство намечено на середину 2022 года.

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