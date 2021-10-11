В Казани дорожные службы переходят на зимний режим работы
Казань, 11 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В столице Татарии с 15 октября дорожные службы переходят на зимний график работы. Диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы, осуществляя дежурство необходимого количества техники, сообщает городская администрация.
В Казани для работы в зимний период подготовлено 559 единиц техники, в том числе 221 — для операций первой очереди. В начале 2022 года планируется закупка 51 комбинированно-дорожной машины и четырех роторных снегоочистителя.
До конца года за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтируют 20 дорожных автомобилей «КамАЗ», еще 31 машину приведут в порядок в следующем году.
Обработку улиц будут проводить комбинированным методом. К зимнему сезону заготовили 80 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 5 тыс. тонн реагента. Заключен контракт на поставку дополнительно 28 тыс. тонн реагента. Данных объемов хватит на два года. Утилизация снега планируется на семи снегоплавильных пунктах общей производительностью порядка 15,6 тыс. кубометров в сутки.
Для дорожных служб Казани зимний период работы продлится до 14 апреля.
ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 9 месяцев 2021 года зафиксировали 109 происшествий с участием диких животных. Больше всего инцидентов произошло в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах Татарии.
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