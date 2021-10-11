Казань, 11 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В столице Татарии с 15 октября дорожные службы переходят на зимний график работы. Диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы, осуществляя дежурство необходимого количества техники, сообщает городская администрация.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

В Казани для работы в зимний период подготовлено 559 единиц техники, в том числе 221 — для операций первой очереди. В начале 2022 года планируется закупка 51 комбинированно-дорожной машины и четырех роторных снегоочистителя.

До конца года за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтируют 20 дорожных автомобилей «КамАЗ», еще 31 машину приведут в порядок в следующем году.

Обработку улиц будут проводить комбинированным методом. К зимнему сезону заготовили 80 тыс. тонн песчано-солевой смеси и 5 тыс. тонн реагента. Заключен контракт на поставку дополнительно 28 тыс. тонн реагента. Данных объемов хватит на два года. Утилизация снега планируется на семи снегоплавильных пунктах общей производительностью порядка 15,6 тыс. кубометров в сутки.

Для дорожных служб Казани зимний период работы продлится до 14 апреля.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 9 месяцев 2021 года зафиксировали 109 происшествий с участием диких животных. Больше всего инцидентов произошло в Елабужском, Пестречинском, Альметьевском и Чистопольском районах Татарии.

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