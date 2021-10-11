Нытва, Пермский край, 11 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Пермском крае у Нытвенского металлургического завода за долги арестовали счета, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Счета под арестом

Задолженность предприятия по договору поставки и процентов за пользование чужими денежными средствами составила более 1,7 млн рублей. Завод не погасил долг своевременно, вследствие чего приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора — 100 тыс. рублей.

В рамках применения принудительных мер был наложен арест на расчетные счета организации. В результате списания денежных средств взыскана вся сумма задолженности, включая исполнительский сбор.