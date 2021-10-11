Калуга, 11 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году летний отдых и занятость были организованы для более 89 тысяч детей и подростков в возрасте от семи до 17 лет. Об этом 11 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Основой оздоровительной кампании стали стационарные загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания. В реестр вошли 23 загородные оздоровительные организации, четыре санатория, а также 323 лагеря с дневным пребыванием детей, действующие на базе школ, — всего 350 организаций. Летний отдых детей в 2021 году был организован за счет средств бюджета и стал бесплатным для всех категорий детей, с неизменным приоритетом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На эти цели из областного бюджета было выделено 194,3 млн рублей, что на 13% выше уровня 2019 года и в четыре раза больше средств, израсходованных в 2020 году.

Традиционно в 2021 году муниципалитетам была выделена субсидия на организацию двухразового питания в лагерях дневного пребывания в летний период в объеме 32,9 млн рублей. Расходы местных бюджетов на организацию отдыха и оздоровления детей составили 36,3 млн рублей. За пределами области в 2021 году отдохнул 731 ребёнок, в том числе на оздоровительных базах Черного и Азовского морей. По путевкам, предоставленным Постоянным Комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих в районах, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной станции, 50 детей отдохнули в санатории «Вита» (город Анапа). Для 200 победителей областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад были организованы профильные смены в Международных детских центрах «Артек» и «Орленок». В рамках соглашения между правительством Калужской области и ВДЦ «Орленок» для детей региона было дополнительно приобретено 200 путевок. Таким образом, число детей, отдохнувших в этом детском центре, увеличилось по сравнению с предыдущими годами в три раза.

«Одним из наиболее важных вопросов в преддверии подготовки к летней оздоровительной кампании являлся вопрос реализации программы стимулирования поездок в детские лагеря — так называемый «детский» кэшбэк. Ключевой задачей данной меры являлась доступность детского отдыха и поддержка родителей, которые не имеют никаких льгот и на коммерческой основе приобретают путевки в детские лагеря. В программе участвовали более 10 стационарных лагерей, кэшбеком воспользовались 1365 человек», — Александр Аникеев.