Ростов-на-Дону, 22 июля, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Российские артисты призвали губернатора Ростовской области Василия Голубева вернуть слониху Эколь в зоопарк. Открытое обращение к главе региона опубликовано на сайте центра защиты прав животных «Вита», передаёт ИА REGNUM.

«Прошло более двух недель с момента совершения ростовским зоопарком чудовищного, бесчеловечного поступка, получившего осуждение во всём мире — разлучения с семьёй и продажу в цирк трёхлетнего слонёнка, по сути малыша, полностью зависимого от родителей. <…> Во всём цивилизованном мире запрещено содержать слонов поодиночке. Кроме того, азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и по европейским правилам не принадлежат зоопаркам. <…> Особенное возмущение вызывает тот факт, что животное передано в цирк, в то время, как почти 50 стран мира ввели запреты цирков с животными по причине их однозначной жестокости», — говорится в открытом письме на имя главы региона.

https://www.instagram.com/p/CC6lwHHnhGV/

Подписали обращение народные и заслуженные артисты России Андрей Смоляков, Елена Сафонова, Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Светлана Немоляева, Александр Ширвиндт и многие другие деятели искусства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее директор зоопарка Ростова-на-Дону Александр Жадобин отреагировал на критику Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов из-за передачи слонихи Эколь в цирк. По словам руководителя зоосада, решение было принято в 2019 году, а в цирке братьев Запашных слонихе создадут все условия для комфортного проживания.