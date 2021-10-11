Новосибирск, 11 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирске за девять месяцев 2021 года произошло 2456 пожаров. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

23.mchs.gov.ru Пожар

«Из них 343 — на объектах жилого фонда: в многоквартирных домах — 231, в индивидуальных — 112. Погибли 49 человек, травмы получили 119 человек», — уточнили в департаменте.

Отмечается, что основными причинами пожаров остаются: неосторожное обращение с огнем — 1842 пожар (75% от общего количества); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 318 пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 135 пожаров.