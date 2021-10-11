Джакарта, 11 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В четырех странах Юго-Восточной Азии продолжает наблюдаться всплеск случаев заболевания коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Sidney KH Эмблема АСЕАН

Случаи заболевания коронавирусом в Индонезии продолжают демонстрировать тенденцию к снижению. В Индонезии выявлено 4 225 871 носитель SARS-CoV-2.

Кроме того, наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Сингапуре, Брунее, Таиланде и Малайзии.

В Сингапуре наблюдается значительный всплеск случаев заболевания коронавирусом, несмотря на то, что более 83% населения страны были полностью вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии получило 2 000 700 млн доз вакцины Pfizer против коронавируса.