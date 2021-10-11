Берлин, 11 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. За восемь лет стоимость автомобильных запчастей в Германии выросла на 44%. Об этом сообщает Немецкая страховая ассоциация (GDV).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Автосервис

По данным GDV, рост стоимости автозапчастей с 2013 по 2021 год почти в три раза превышает общий уровень инфляции в Германии. В среднем в год цены на автозапчасти на немецком рынке увеличивались на 5,5%. При этом за 12 месяцев, прошедших с августа 2020 года, стоимость автозапчастей выросла на 6%.

Рост стоимости автозапчастей, по мнению специалистов ассоциации, связан с монополией производителей. Сертифицированные автомобильные центры в Германии могут приобретать только оригинальные автозапчасти. И это позволяет крупным поставщикам почти бесконтрольно повышать цены.

Так, стоимость крышки багажника с 2014 года увеличилась на 60%. Задние фонари выросли в цене за тот же период на 67%.

Отмечается, что на рост цен на автозапчасти также повлияло подорожание сырья.

Напомним, по итогам первых семи месяцев 2021 года российские автолюбители на 29% активнее интересовались покупкой автозапчастей, чем за аналогичный период прошлого года.

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