Санкт-Петербург, 11 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своём заседании рассмотрит внесённый городским правительством законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе городского парламента.

«Единая Россия» Александр Бельский

Напомним, корректировка бюджета-2021 стала необходима в связи с увеличением налоговых поступлений в казну Петербурга и помощи федерального центра. Благодаря этому доходную часть бюджета предлагается увеличить на 130,8 млрд рублей (с 651,7 млрд руб. до 782,5 млрд руб.), а расходную часть увеличить на 44,7 млрд рублей (с 741,4 млрд руб. до 786,1 млрд руб.). При этом дефицит бюджета предлагается сократить до 3,6 млрд рублей.

«Собственные доходы бюджета возрастают на 18%, прежде всего за счет налогов на прибыль организаций, доходы физических лиц и поступлений от упрощенной системы налогообложения. Это значит, что те крупномасштабные меры по поддержке бизнеса, которые петербургские власти планомерно вводили в период коронавирусного кризиса, работают вполне эффективно, — отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. — Деловая жизнь восстанавливается. Предприниматели, в том числе малый и средний бизнес, получают прибыль, а петербуржцы — свои зарплаты».

Спикер также отметил существенное увеличение помощи Петербургу из федерального бюджета, благодаря чему возникла возможность направить дополнительные средства на здравоохранение, развитие социальной сферы и реализацию инфраструктурных проектов.

По словам Бельского, в результате корректировки более 6 млрд рублей будет выделено на лечение заболевших COVID-19 и модернизацию первичного звена здравоохранения. Еще почти 7 млрд рублей — на поддержку семей с детьми. Более 8 млрд рублей планируется добавить на реализацию жилищных программ. Порядка 1,3 млрд рублей заложено на увеличение финансирования Адресной инвестиционной программы. Кроме того, дополнительные средства предлагается направить на сдерживание роста коммунальных тарифов.

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При этом запланированное сокращение более чем в 24 раза дефицита бюджета в ближайшие три года позволит Санкт-Петербургу сэкономить на обслуживании долга более 19 млрд рублей.