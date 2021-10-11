Мадрид, , 10:41 — REGNUM Европейскому союзу, возможно, потребуется большее количество российского газа, чем это было ранее оговорено. Такое мнение 11 октября высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал глава европейской дипломатии, Россия хочет, чтобы начал работать трубопровод «Северный поток — 2».

«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем (это указано) контракте», — сказал Боррель.

При этом он напомнил, что ранее власти Испании предложили, чтобы власти ЕС вели с РФ переговоры по закупкам газа от имени его государств — членов, а не каждая из стран самостоятельно.

«Я надеюсь, что (в ЕС) подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что решение Европейского союза относиться к Москве как к геополитическому противнику только усугубляет кризис на рынке газа в Европе.