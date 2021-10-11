Саратов, 11 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области 14 октября 2021 года рассмотрит многомиллионные претензии банка «Агророс» к «Саратовским авиалиниям», задолжавшим по кредитам от 2017 года. Также по делу требуют обратить взыскание на предмет залога — здание старого аэропорта, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от АО «Банк «Агророс» было подано еще в середине сентября 2021 года. Сумма претензий составляет 63 918 082,2 рубля. Третьим лицом в споре участвует ФГБУ Филиал «ФКП ФС Росреестра» по Саратовской области.

В деле фигурируют два кредитных договора от декабря 2017 года. Сумма долга может вырасти, так как в иске уточняется, что на пользование кредитом должны быть начислены проценты «в размере 10,5% годовых исходя из суммы остатка основного долга, начиная с 2 сентября 2021 года по день фактического исполнения обязательства по возврату суммы основного долга включительно». Помимо финансового требования, банк просит обратить взыскание и на залог — двухэтажное здание общей площадью 3376,4 кв. м на улице им. Жуковского, 25 в Саратове и право аренды на земельный участок общей площадью 2 219 705 кв. м. Участок арендуется с 1 марта 2004 года по 31 января 2029 года, разрешённое использование — для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта. По адресу участка и здания в справочниках числится старый аэропорт.

Напомним, после крушения самолёта 11 февраля 2018 года и по результатам последовавшей проверки Росавиации, АО «Саратовские авиалинии» лишилось сертификата эксплуатанта.