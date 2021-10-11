Сиэтл, США, 11 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Built To Spill, возглавляемая гитаристом и вокалистом Догом Марчем, подписала контракт с культовым лейблом из Сиэтла Sub Pop, информирует портал Pitchfork.

Гитара

Вместе с подписанием нового соглашения группа анонсировала североамериканский концертный тур, в рамках которого к ним в некоторые даты присоединятся группы Dinosaur Jr., Team Dresch и Prism Bitch в качестве разогрева. Коллектив даст два концерта в Сиэтле — 26 и 27 января, соответственно.

Лейбл Sub Pop также сообщил, что Марч работает над дебютным альбомом группы для своего нового лейбла, который он записывает с участниками бразильской группы Oruã. Пластинка должна появится в следующем году и станет первым альбомом Built To Spill с 2015 года.