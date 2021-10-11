Москва, 11 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Требования к строительству дорожного покрытия, установленные ГОСТами, уже не отвечают современным условиям эксплуатации дорожных покрытий, а их требования к материалам не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», признали в Росавтодоре. Как заявили ИА REGNUM в ответе на официальный запрос о повышении срока службы дорожного асфальтового покрытия, современные стандарты, разработанные ведомством на основе зарубежной практики проектирования асфальтобетонных смесей, лишены указанных выше недостатков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Асфальт на ул. Братиславская

В Росавтодоре обратили внимание: «Вследствие глобального изменения климата отмечается ускорение процессов деформации автомобильных дорог в зоне вечной мерзлоты. В целях повышения безопасности дорожного движения и надежности дорожных конструкций Росавтодором утвержден план мероприятий по организации мониторинга состояния автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории распространения многолетнемерзлых грунтов».

В частности, предусмотрено создание системы контроля (мониторинга), позволяющей получать и анализировать информацию о состоянии дорожной конструкции на ранней стадии развития деформаций, разработать и применить превентивные мероприятия для корректировки и поддержания мерзлотно-грунтовых условий дороги.

Как уточнили в пресс-службе Росавтодора, к решению обозначенных проблемных вопросов подключены отраслевая и академическая наука.

По заказу Федерального дорожного агентства разработаны стандарты проектирования составов асфальтобетонных смесей с высокими эксплуатационными характеристиками в зависимости от транспортных нагрузок и климатических условий на конкретном участке строительства. Переход дорожной отрасли на современные технологии применения асфальтобетонных смесей, при проектировании которых в большей степени учитываются водостойкость, прочность на растяжение, стойкость к колееобразованию, истиранию шипованными шинами, усталостной прочности, создает условия для повышения долговечности асфальтобетонных покрытий, в том числе в северных районах.

«Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия составляют для асфальтобетонного покрытия от двух до восьми лет, для цементобетонного — не менее восьми лет. Минимальный гарантийный срок для нижнего слоя асфальтобетонного покрытия — пять лет», — добавили в Росавтодоре.