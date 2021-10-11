Кемерово, 11 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Кемерове по данным на сегодня, 11 октября, 187 537 горожан сделали прививки от COVID-19. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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"Из них 46 846 человек относятся к возрастной группе старше 60 лет», — уточнили в городской администрации.

Власти напомнили, что пройти вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 лет, наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой.