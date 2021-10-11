Судак, Крым, 11 октября 2021, 10:39 — REGNUM Глава администрации крымского города Судак Игорь Степиков подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Напомним, Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней в Крыму произошёл целый ряд громких отставок, были уволены три министра и вице-премьер. В двух случаях после увольнения чиновники стали фигурантами уголовного дела — экс-главу минстроя Крыма и бывшего заместителя председателя правительства заподозрили в мошенничестве на 57 млн рублей.