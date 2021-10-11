Судак, Крым, , 10:39 — REGNUM Глава администрации крымского города Судак Игорь Степиков подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

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«Да, я подал заявление по собственному желанию. Сегодня (11 октября) внеочередная сессия городского совета рассмотрит его», — сказал он РИА Новости.

Напомним, Степиков возглавлял администрацию Судака с октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней в Крыму произошёл целый ряд громких отставок, были уволены три министра и вице-премьер. В двух случаях после увольнения чиновники стали фигурантами уголовного дела — экс-главу минстроя Крыма и бывшего заместителя председателя правительства заподозрили в мошенничестве на 57 млн рублей.