Ростов-на-Дону, 11 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Ростовский суд рассмотрит два уголовных дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону и бывшего инспектора отдела полиции, которые обвиняются в коррупционном преступлении. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Следователи полагают, что с января по май 2019 года высокопоставленный полицейский неоднократно получал взятки через своего подчинённого за покровительство незаконной реализации немаркированного алкоголя. «Прибыль» составила 135 тыс. рублей. Также установлен факт превышения должностных полномочий при рассмотрении заявления о совершении в отношении гражданина противоправных действий.

Материалы уголовных дел с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.