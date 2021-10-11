Пермь, 11 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Из российского законодательства об образовании намерены исключить понятие «образовательные услуги» как не соответствующее деятельности учителя. Законопроект внесен в Госдуму. Новшество вызвало обсуждение среди пользователей соцсетей. Доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой образовательных технологий высшей школы ПГНИУ, директор по науке в Сетевом институте ПрЭСТО Виктор Имакаев считает, что в операциональном плане, скорее всего, ничего не изменится.

Pxhere.com Образование

«Термин «образовательные услуги» будет исключен из законодательства РФ об образовании. «Села рады, грады веселы!» В этой эйфории проявляется, с моей точки зрения, методологический эссенциализм, исповедуемый как мета-метод большей частью российской образовательной интеллигенции. Дескать, «сейчас назовут нашу деятельность «миссией», «общественным благом», и — «ура, да здравствует!». Теперь мы будем не оказывать услуги, как какой-то «дом быта», а осуществлять «миссию», дарить (давать) молодежи «общественное благо». Или творить общественное благо. В «названии» скрыта «сущность». Правильно назовем — и отлично! «Как лодку (образование) назовешь, так она и поплывет», — отметил Виктор Имакаев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Он согласился с тем, что коннотации термина «услуги» не совпадают с коннотациями «общественного блага». Однако, по мнению эксперта, дело — не в коннотациях, а в том операциональном содержании, которое вкладывается в понятие. Деятельность учителя операционально определяется в данный момент через стандарт, где нет ни слова об услугах. Речь идет об «обобщенных функциях» трудовой деятельности.

Он приводит в качестве примера цитату из документа: «Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к целеполаганию».

«Как вам такое умение? Речь идет о педагоге дополнительного образования. Всё выдает последняя фраза — «привлекать к целеполаганию». Вот так наши чиновники понимают деятельность учителя игры на балалайке или преподавателя живописи. Именно это, «******» (непереводимая игра слов), они и будут проверять!» — недоумевает Имакаев.

Он заострил внимание на том, что операционально стандарт не описывает деятельность учителя, но он годится для объективированных процедур аттестации. «Услуга» или «благо» — какая разница, если учителя оценивают по объективированным стандартам и процедурам, в которых человека (к примеру, эксперта) следует исключить. Результаты ВПР и ОГЭ (ЕГЭ), уровень публикаций, являешься ты экспертом или нет, участвовал ли в конференциях, если да, то какого уровня? В этих критериях нет отсылки ни к «услугам», ни к «общественному благу». Есть одни «объективные показатели», которые даже к «обобщенным функциям» не сводятся.

«Переход от «услуги» к «благу» или «миссии» приведет в этой операциональной технике лишь к тому, что будут введены объективные критерии» «блага» или «миссии». И снова аттестационная комиссия будет определять, насколько аттестуемый «благ» или какого уровня он «миссионер». По «объективным», как этой комиссии представляется (!), критериям. Потому — не стоит кричать «Осанна», приветствуя данное переименование. В операциональном плане, скорее всего, ничего не изменится», — резюмировал Виктор Имакаев.