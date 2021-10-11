Екатеринбург, 11 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 40-летний житель Башкирии осуждён за кражу денег и банковских карточек. Приговор вынес Орджоникидзевский райсуд, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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По данным следствия, в январе на улице Машиностроителей он похитил кошелёк, в котором были 4900 рублей и банковские карты. А затем в разных торговых точках города он совершил покупки на более 19 тыс. рублей.

Владелица кошелька обнаружила пропажу в в пригородном поезде и заявила сотрудникам полиции на транспорте. Вора нашли. Суд назначил ему 1 год 9 месяцев колонии общего режима. Также этот гражданин возместит женщине более 26 тыс. рублей.