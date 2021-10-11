Ташкент, 11 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана. Об этом 11 октября сообщает МИД Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«Стороны продолжили обсуждение проекта договора между двумя странами о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, а также подготовку проектов итоговых документов демаркации», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Сообщается, что следующее заседание запланировано в конце октября 2021 года на территории Казахстана.