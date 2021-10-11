Пекин, 11 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Около 94,94 млн человек в Китае за первые три квартала этого года были затронуты природными катаклизмами, 792 человека погибли или пропали без вести, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, передает 10 октября агентство Синьхуа.

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По данным министерства, за этот период около 5,26 млн человек были переселены в безопасные места. Разрушение домов и повреждение посевов, стихийные бедствия привели к прямым экономическим потерям в размере 286,4 млрд юаней (около $44 млрд) в период с января по сентябрь.

Стихийные бедствия, вызванные экстремальными погодными условиями, привели к большим потерям. По данным министерства, за первые три квартала в Китае 39 раз выпадали чрезвычайно сильные осадки, что привело к наводнениям и заболачиванию дорог, особенно в провинциях Хэнань и Шэньси. Землетрясения, тайфуны, засуха, снегопады и лесные пожары также нанесли ущерб различной степени.

Однако общее воздействие стихийных бедствий за последние девять месяцев было меньше, чем за аналогичный период последних пяти лет лет, при этом пострадавшее население и прямые экономические потери сократились на 31% и 14% соответственно.