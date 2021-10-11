Москва, 11 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Рубль начинает новую неделю с укрепления. Об этом 11 октября сообщил ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, вышедшие 8 октября данные по рынку труда США оказались хуже прогнозов. Это свидетельствует о недостаточно активном восстановлении экономики и уменьшает вероятность скорого сворачивания денежных стимулов от ФРС США. Поэтому, добавил эксперт, на рынке присутствует позитив, увеличивающий склонность к покупкам рисковых активов.

Он отметил, что в результате несколько ослабевает и курс американской валюты в мире. В то же время, во многом из-за этого продолжается подъём нефтяных цены, измеряемых в долларах. Баррель Brent дорожает до 83,8 долларов — нового годового максимума. Позитивно открылись и фондовые площадки, индексы акций прибавляют 1−1,5%, заявил Гойхман.

По его словам, всё это создаёт определённую поддержку рублю. Однако, его укрепление ограничено сильным техническим уровнем 71,5 руб. — минимумом с июля 2020 года. Преодоление его вряд ли осуществится сегодня. Понедельник — день без запланированных важных новостей, не располагающий к прорыву важных ценовых рубежей.

Вероятнее всего, отметил эксперт, курс останется в течение дня в рамках текущего диапазона 71,5 — 72 руб/дол.