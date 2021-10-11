Москва, 11 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. По всем регионам РФ, если дефекты на построенной новой дороге обнаружены после её ввода в эксплуатацию, подрядная организация должна исправить выявленные дефекты по гарантии. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Росавтодора на запрос информационного агентства о случаях выявления некачественной работы дорожных строителей. В случае отказа подрядной организации от исполнения требований гарантийных обязательств возникает претензионная работа, уточнили в ведомстве.

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Росавтодор контролирует исполнение государственных контрактов и соответствие работ требованиям проектной документации. Для проведения контроля привлекаются независимые специализированные организации, проектной организацией проводится авторский надзор, государственный строительный надзор осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор), а контроль качества работ и применяемых строительных материалов проводит ФГУ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности Федерального дорожного агентства». Финансовый контроль осуществляется Федеральным казначейством Российской Федерации.

«Нарушения фиксируются, подрядчику выдаются предписания вплоть до остановки работ до устранения выявленных нарушений, — уточнили в Росавтодоре. — В случае неоднократного нарушения условий государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ и выявления отклонений от проектно-сметной документации подрядная организация может быть включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с 44-ФЗ».