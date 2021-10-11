Южно-Сахалинск, 11 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. На Сахалине в Тымовском районе на берегу Ныйского залива 11 октября обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

ИА REGNUM Море

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Личность погибшего установлена — это 39-летний местный житель. Видимых телесных повреждений на трупе не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти.

Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в реке в районе посёлка Усть-Камчатск обнаружили тело пропавшего мужчины.