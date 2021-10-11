Якутск, 11 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Якутии и Чукотском АО увеличивается количество населения, в остальных дальневосточных регионах — убывает. Но если на Чукотке за шесть месяцев 2021 года коэффициент естественного прироста вырос почти с 1,0 до 1,9, то в Якутии — сократился с 4,6 до 3. При этом с 3,7 до 4 вырос в республике коэффициент младенческой смертности, написало 11 октября YKTIMES.RU. В итоге естественный прирост в Якутии составил 1 726 человек.

Perepis2020.ru Население

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В республике резко возросла смертность, с 4 484 человек за шесть месяцев 2020 года до 5 371 жителя в 2021.

В целом по Дальнему Востоку умерших в 2021 году было больше, чем родившихся, на 19 616 человек, год назад — на 8 599 человек. В результате коэффициент естественного прироста населения ДФО упал с — 1,8 до — 4,2. Миграционный прирост на Дальнем Востоке по прежнему отрицательный: уехало на 452 человека больше, чем прибыло.

В Якутии тенденция такова, что уезжает из региона коренное население, приезжают — в основном мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии прекратился миграционный отток и начался прирост населения, заявила 8 сентября министр экономики республики Майя Данилова.