Москва, 11 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В минувшую пятницу, 8 октября, нефть закрылась в символическом плюсе, не сумев удержаться над уровнем 83 доллара за баррель из-за частичной фиксации прибыли на трехлетних максимумах. Впрочем, в начале новой торговой недели Brent с «новыми силами» рванула к свежим вершинам октября 2018 года, отметившись в районе 83,85 долларов и таким образом приближаясь к отметке 84 доллара за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, несмотря на перекупленность, нефть продолжает дорожать на фоне недавнего взлета цен на газ, который подогревает интерес к черному золоту в качестве альтернативы. Этот фактор остается главным драйвером удорожания Brent, которая встречает покупателей на попытках медвежьей коррекции, отметил он.

Дадашев добавил, что участники рынка проигнорировали пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которому на прошлой неделе число активных буровых выросло еще на пять штук, до 433 единиц. Определенную поддержку котировкам сейчас оказывает отступление доллара в парах с высокодоходными валютами после выхода неожиданно слабого отчета по занятости, который сильно не дотянул до прогнозов и поставил под вопрос скорое начало сокращения стимулов ФРС, сказал эксперт.

По его словам, в случае пробоя свежих максимумов и покорения отметки 84 доллара, у Brent не будет значимых препятствий вплоть до зоны 86,70 долларов, прорыв которой откроет путь к максимумам 2014 года. Помешать дальнейшему росту фьючерсов может агрессивная медвежья коррекция цен на газ, отметил он.