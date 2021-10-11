Абакан, 11 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Хакасии уборка зерновых культур продолжается, несмотря на неблагоприятные погодные условия в северных районах республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

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В ночь на 8 октября в Орджоникидзевском и Ширинском районах вновь выпал снег. Продержался снежный покров недолго, на следующий день техника уже вышла в поле.

На сегодняшний день в регионе скошено 63,4 тыс. га, убрано 60,9 тыс. га, намолот составляет 141,3 тыс. тонн. Урожайность по республике — 23,2 ц/га. План уборочной выполнен на 75%. Пшеницы обмолочено 31,6 тыс. га, общий намолот — 81,5 тыс. тонн. Завершается уборка овощей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орджоникидзевском и Ширинском районах Хакасии в ночь с 26 на 27 сентября прошёл обильный снегопад, который серьёзно осложнил уборочную кампанию.