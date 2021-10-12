Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 12 октября, состоится первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва, сообщает ИА REGNUM.

Госдума

Парламентариям предстоит избрать спикера Госдумы. На этот пост претендуют два кандидата — спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин, его кандидатуру поддерживает президент РФ Владимир Путин, КПРФ предложила на этот пост депутата Госдумы Дмитрия Новикова.

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Кроме того, депутаты примут решение об избрании заместителей председателя Государственной думы — 11 человек, включая двух первых вице-спикеров — как ожидается, эти посты займут «Единой России» — Александр Жуков и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами Госдумы от «Единой России» станут экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-Оол.

От «Справедливой России» пост займет Геннадий Семигин, от «Новых людей» — Владислав Даванков, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил на этот пост депутата Бориса Пайкина, однако в итоге выдвинули кандидатуру Бориса Чернышова.

Парламентарии должны будут определиться со структурой Госдумы и определить руководство комитетов и комиссий. В восьмом созыве числе комитетов возраст с 26 до 32, из них 17 возглавят кандидаты от «Единой России», пять — от КПРФ, четыре — от «Справедливой России», четыре — от ЛДПР и два — от «Новых людей».

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Кроме того, на пленарном заседании выступят старейшие парламентарии, от «Единой России» ожидается выступление первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, ей 84 года, старшее — Владимир Ресин (85 лет), но он отказался от выступления в ее пользу. В КПРФ самый старший депутат — Геннадий Зюганов, ему 77 лет, в «Справедливой России» — Галина Хованская (78 лет), в ЛДПР — Владимир Жириновский (75 лет), у «Новых людей» — Алексей Нечаев (55 лет).

По итогам прошедших в сентябре 2021 года выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13. «Родина», «Гражданская платформа», «Партия Роста» получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.

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