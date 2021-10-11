Москва, 11 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Twitch, столкнувшийся с утечкой данных, должен предоставить подробную информацию об инциденте. Таково требование Роскомнадзора, пишет 11 октября газета «Ведомости».

Colin Хакер

Издание уточняет, что ведомство запросило у сервиса Twitch данные о скомпрометированном объёме личной информации пользователей из России. В Роскомнадзоре заявили о недопустимости попадания личных данных пользователей в свободный доступ.

Вместе с тем российские граждане пока не жаловались в Роскомнадзор из-за утечки. Сервису отведено 30 дней на то, чтобы ответить ведомству.

Как сообщало ИА REGNUM, об утечке информации о пользователях Twitch стало известно 6 октября. В частности, в сеть попали данные о доходах топовых стримеров платформы, а также список каналов, которые модераторы не должны были блокировать.

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