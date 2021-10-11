Кузбасский вуз выделил средства для вакцинации иностранных студентов
Кемерово, 11 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В здравпункте Кемеровского государственного медицинского университета от коронавируса привились 59 иностранных обучающихся. Средства на закупку вакцины «Спутник Лайт» выделены вузом, сообщило министерство здравоохранения Кузбасса.
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«Иностранцы прекрасно понимают всю серьёзность ситуации, связанной с пандемией, и потому с огромным энтузиазмом восприняли предложение сделать прививку. Самым эффективным методом защиты от коронавируса, по данным ВОЗ, остается вакцинация», — прокомментировали в вузе.
Отметим, что всего в вузе обучаются 267 иностранцев из 19 стран мира. Ранее 26 студентов сделали прививки от коронавируса у себя дома.