Пекин, 11 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. При падении в северной китайской провинции Хэбэй автобуса с рабочими в реку два человека погибли и еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение Китая.

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Отмечается, что автобус упал в реку в районе города Шицзячжуан около 07:00 (02:00 мск) и во время инцидента в нем находился 51 человек.

Также указывается, что 39 человек удалось достать из воды, однако двоих из них пасти не удалось. Остальные 14 числятся как пропавшие без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сгорел пассажирский автобус, огонь в котором вспыхнул во время очередного рейса.