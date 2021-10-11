София, 11 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Официальные результаты завершившегося 10 октября процесса общегосударственной переписи населения Болгарии будут обнародованы не ранее декабря 2021-го года. Об этом в Софии заявил директор Национального института статистики (НИС) Сергей Цветарски, сообщает Болгарское радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По его словам, нынешняя кампания по регистрации и учету граждан охватила в общей сложности лишь 82% населения страны, или 5 657 000 человек, и сейчас полученные данные «уточняются и проверяются».

«Для этого необходима дополнительная информация административного характера», — резюмировал, в частности, С. Цветарски.

Глава НИС также отметил, что в ходе акции был зарегистрирован «ряд негативных факторов», включая хакерские атаки на компьютерные программы и нежелание многих болгар отвечать на вопросы соответствующей анкеты.

«Люди игнорировали как электронную перепись, так и непосредственное общение с агентами статистических бюро», — говорится в документе Института.

Общенациональная перепись населения Болгарии продолжалась с 7 сентября по 10 октября. Изначально она проводилась исключительно в режиме он-лайн, однако с 18 сентября к работе в соответствующей сфере подключились зарегистрированные эмиссары Госстата Болгарии. Ранее предполагалось, что из-за низкой социальной активности сроки выполнения указанных работ будут продлены на неопределенный срок.

Согласно результатам переписи, проводившейся в Болгарии 10 лет назад, население этой балканской страны в 2011-м году составило 7 364 570 человек.